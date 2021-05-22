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لبنان | بري يعلن موقف مجلس النواب: الشعب اللبناني ينتظر تشكيل الحكومة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في نهاية الجلسة النيابية على “ضرورة مضي الرئيس المكلف سعد الحريري قدما وفق الاصول الدستورية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تشكيل الحكومة”.

وقال بري إن “الشعب اللبناني ينتظر تشكيل الحكومة بفارغ الصبر ومجلس النواب يجب على أن يكون على قدر المهمة, وعلى المجلس النيابي أن يخلق بارقة أمل، وأتأمل عدم أخذ أي قرار بعد مناقشة رسالة عون”.

وعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة في قصر الأونيسكو، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي تتعلق بتأليف الحكومة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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