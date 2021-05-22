لبنان | بعد فقدانه منذ 38 يوما… العثور على هادي حكيم جثة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

أفادت “الوكالة الوطنية”، أن عناصر من فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عثرت اليوم، بادارة رئيس وحدة الانقاذ البحري سمير يزبك وفي حضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، على جثة الشاب هادي حكيم الذي فقد في مجرى نهر الجوز في كفرحلدا، بعد عمليات بحث متواصلة منذ 14 نيسان الماضي.

وبعد انخفاض مستوى النهر، تم تحديد مكان الجثة وبحثت عناصر الانقاذ بواسطة آليات الحفر في الصخور في الانفاق تحت الارض، وتم العثور عليه جثة على شلال مطمور بالاغصان والاتربة تحت المياه في موقع بعيد حوالى 300 متر عن مكان اختفائه.