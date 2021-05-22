لبنان | هل تتساقط الأمطار؟… إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر طقس ربيعي معتدل ومتقلب قليلاً على لبنان اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٥ درجة بقاعا بين ١١ و٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٢ درجة.

٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال ٢٠٪ امطار خفيف محلية

٣- الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: طقس معتدل ومتقلب قليلا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و٢٥ درجة فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال ٢٠٪ لبعض الامطار المحلية ان حدثت فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احياناً ٢٥ -٣٠كم/س.

الاثنين: طقس معتدل ومتقلب قليلا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و٢٥ درجة فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ لبعض الامطار المحلية ان حدثت فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احياناً ٢٥ -٣٠كم/س.