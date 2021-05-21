لبنان | تسجيل 24 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18 و 19أيار؛ وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية.

محمد يوسف

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