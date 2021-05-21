لبنان | بالفيديو.. فهمي يجول على مرفأ صيدا بعد إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 36 دقيقة

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي منذ قليل الى مرفأ صيدا القديم، على اثر احباط عملية تهريب كميات كبيرة من حشيشة الكيف في احدى البواخر التي كانت في طريقها الى مصر.

وتم عرض الكميات المضبوطة في حضور المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري، ورئيس الضابطة الجمركية في صيدا الرائد عمر غاريوس، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب الرائد هيثم سويد، والمدير الاقليمي للامن العام في الجنوب المقدم علي قطيش، ورئيس شعبة صيدا البرية النقيب ريان شريف.