لبنان | مجددا… ضبط شاحنات تهريب إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه “بتاريخَي 19و20 / 5 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 7 مواطنين وسوريَين اثنين، وضبطت سيارتين وآليتين نوع بيك أب محملة بحوالي 4000 ليتر من مادة البنزين، و870 ليترا من مادة المازوت، بالإضافة إلى شاحنة تنقل 10 أطنان من الطحين، جميعها مُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.