لبنان | دعوى من الإعلامية ليال الاختيار ضد مجهول بجرم التشهير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

بعد ورود تغريدة عبر تويتر تعود للحساب [email protected] مرفقة بصورة عن برقية صادرة عن مدير ادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص تشير الى شبكة تقوم بالاتجار بالفتيات السوريات واستغلالهن بالدعارة في الفنادق وتحديداً في منطقة جونية، حيث تم ذكر اعضاء شبكة الدعارة وورد اسم الاختيار من بينها، تقدمت الاعلامية ليال الاختيار بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، محرضاً أم متدخلا.

وأشارت الشكوى الى أن المنشور ساعد على تكوين قناعة لدى الشخص الذي يطلع على التغريدة بأن الاختيار هي التي تروّج لشبكة الدعارة مع زوجها.

واعتبرت الشكوى، أنه “يتضح ان المقصود بالتغريدة هو تشويه صورة الاختيار وقناة الحرة والنيل من سمعة المدعية، الامر الذي يمس بحرية الاعلام من خلال نزع المصداقية التي كونتها الاختيار من خلال عملها لسنوات طويلة في مجال الاعلام. فيكون المقصود بالتغريدة هو القضاء عليها وعلى مستقبلها المهني.”

وطالبت بإحالة الشكوى لمن يلزم لاجراء التحقيق اللازم في الموضوع توصلا لكشف كامل هوية الفاعل وتوقيفه وسوقه مخفوراً امام القضاء واحالته على المحكمة المختصة لانزال اشد العقوبات بحقه والزامه بعدم التعرض للمدعية االختيار مجدداً وتضمينه العطل والضرر والرسوم المصاريف.