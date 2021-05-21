لبنان | تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة 25,6%

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 22021 سجل ارتفاعاً قدره 7,76 % بالنسبة لشهر آذار 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت قدره 6,35 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان قدره 6,90 %

ارتفاعا في محافظة الشمال قدره 10,69 %

ارتفاعا في محافظة البقاع قدره 6,29%

ارتفاعا في محافظة الجنوب قدره 8,33%

ارتفاعا في محافظة النبطية قدره 9,82%

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021 سجل ارتفاعا قدره 121,66% بالنسبة لشهر نيسان 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة 25,6%.

وأعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.