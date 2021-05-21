لبنان | كيف يقلل اللقاح من مخاطر انتشار العدوى في المجتمع؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي د. فراس ابيض على حسابه عبر “تويتر”: كيف يقلل اللقاح من مخاطر انتشار العدوى في المجتمع؟ تشير الأدلة المتراكمة إلى أن لقاحات الكورونا يمكن أن تقلل بشكل كبير من انتقال العدوى من خلال آليتين. أولاً، يقلل اللقاح من احتمالية الإصابة بالفيروس مع او من غير عوارض، مما يقلل من عدد المصابين الناقلين للعدوى في المجتمع”.

وأضاف: “ثانيًا، حتى في الحالات القليلة التي قد يصاب فيها من تلقى اللقاح بالعدوى، اظهرت دراسات عدة ان احتمالية الانتقال الثانوي للفيروس من المصاب الى الاخرين قد انخفضت بسبب اثر اللقاح في تقليل مدة أو درجة العدوى”.

وتابع: “وصول المزيد من اللقاحات الى FLAG OF LEBANON هو امر واعد. العقبة التالية التي سوف نواجهها هي تردد البعض في تلقي اللقاح (٣٢٪ من البالغين في العالم بحسب احصاء حديث)، وهذا يتطلب جهدا اكبر لنشر الوعي وتسهيل الية تلقي اللقاح. باختصار، طريق الخلاص والعودة الى الحياة الطبيعية اصبح اكثر وضوحا”.