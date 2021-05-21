لبنان | مستشفى الحريري: حالة وفاة جديدة

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مستشفى رفيق الحريري
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، أن:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 276
AstraZeneca: 186
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 575 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 28
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 4
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1167 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19
– حالات وفاة: 1
وختم: إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182