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لبنان | مستشفى الحريري: حالة وفاة جديدة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

مستشفى رفيق الحريري

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس /Covid-19، أن:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 276
AstraZeneca: 186

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 575 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 28

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 4

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1167 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19

– حالات وفاة: 1

وختم: إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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