لبنان | هل هناك رفع للدعم عن الدواء أم لا؟.. وزير الصحة يحسم الجدل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعتبر ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، ان “​وزارة الصحة العامة​ هي من تعلم كمية النقص في الادوية بالاسواق، ونحن نعمل على تأمين الادوية التي من الممكن ان تكون موجودة في مخازن المستوردين”، مبيناً ان “نتيجة اجتماعه بحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تتلخص بأن لا رفع للدعم عن ​الدواء​، وان ​أخبار​ ​كورونا​ مطمئنة وايجابية ولكن يجب ان نلتزم ما أمكن وأن نكون حذرين مع مجيء المغتربين”.

ولفت حسن في حديث تلفزيوني الى انه “هناك تفاوت في الارقام المعروضة بين المقدمة لدي من قبل نقابة مستوردي الادوية وتلك المقدمة لمصرف لبنان “، مبيناً انه “اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على ان وزارة الصحة هي التي ستحدد الاولوية والافضل ان لا نذهب الى موافقات مسبقة ولكن اتخذ هذا الاجراء لضبط الخلل، ونحن سنكشف على كل الأدوية الموجودة في المستودعات خلال 24 ساعة”.