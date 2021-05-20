لبنان | الجميل: الرسالة وصلت .. ولن ننجر الى ملعبكم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 10:32 مساءً

غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل، على حسابه عبر “تويتر” قائلاً:

“الرسالة وصلت .. لن ننجر الى ملعبكم. لن نلعب لعبتكم. شد العصب الطائفي وتوتير البلد لنعود الى المربعات الطائفية سيفشل بوعي اللبنانيين الذين كفرو فيكم وبألاعيبكم.

مضيفاً “سيبقى اقليم طرابلس ينمو مع اهل المدينة الذين وثقوا بمشروع الكتائب الوطني كما ستبقى الكتائب الى جانب اهلها في المدينة”.