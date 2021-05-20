لبنان | عدة قنابل مولوتوف تهز مساء طرابلس.. وهذه حصيلة الإصابات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 9:17 مساءً

لم يكن حال ليل طرابلس بأفضل حالاً من نهارها، حيث شهدت المدينة الشمالية صباحاً توترات في بعض المناطق، على خلفية قيام بعض المؤيدين لنظام الأسد بمسيرات مؤيدة له تزامناً مع “الانتخابات” الغير معترف بها دولياً في سوريا.

وقد أقدم مجهول مساء اليوم على رمي قنبلة مولوتوف على مكتب حزب الكتائب في طرابلس مما أدى إلى احتراقه.

كما أقدم أحد الأشخاص على رمي قنبلتين مولوتوف باتجاه مستوصف الخيّال الخيري في منطقة ساحة النجمة في طرابلس ما أدى لتضرر الشرفة الخارجية.

وعمل أهالي المنطقة على إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى داخل المستوصف.

تزامناً، أقدم مجهولون على رمي قنبلة من نوع انيرغا في محيط ساحة الأميركان بين القبة والتبانة ما أدى لسقوط إصابتين.

ويتم في هذه الأثناء تطويق مكتب القوات اللبنانية كإجراءات احترازية.

يشار إلى أن بعض المحتجين قطعوا السير بشكل جزئي عند ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس.