لبنان | اللواء ريفي: لا عودة للوصاية.. وهؤلاء من يتحمل مسؤولية ما حصل اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّد الوزير السابق أشرف ريفي على حسابه عبر “تويتر” كاتباً:

“لم تُمح من الذاكرة جرائم النظام السوري، من مؤامرة سماحة الى تفجير المسجدَين وخطف وإخفاء عسكريين ومدنيين لبنانيين، ومع ذلك يصر هذا النظام على استباحة لبنان بصوَر بشار وإقامة عراضات إستفزازية مموَّلة”.

وأضاف “هذا النظام إرتكب الفظائع بحق اللبنانيين والسوريين، وما حصل اليوم يتحمل المسؤولية عنه كاملةً النظام السوري والسلطة الحاكمة”.

وختم ريفي, “لا عودة للوصاية”.