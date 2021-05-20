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لبنان | اللواء ريفي: لا عودة للوصاية.. وهؤلاء من يتحمل مسؤولية ما حصل اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

اللواء اشرف ريفي

غرّد الوزير السابق أشرف ريفي على حسابه عبر “تويتر” كاتباً:

“لم تُمح من الذاكرة جرائم النظام السوري، من مؤامرة سماحة الى تفجير المسجدَين وخطف وإخفاء عسكريين ومدنيين لبنانيين، ومع ذلك يصر هذا النظام على استباحة لبنان بصوَر بشار وإقامة عراضات إستفزازية مموَّلة”.

وأضاف “هذا النظام إرتكب الفظائع بحق اللبنانيين والسوريين، وما حصل اليوم يتحمل المسؤولية عنه كاملةً النظام السوري والسلطة الحاكمة”.

وختم ريفي, “لا عودة للوصاية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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