لبنان | إليكم تفاصيل تدابير السير المفروضة غداً لمواكبة جلسة مجلس النواب

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تدابير سير
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
“يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 21-5-2021، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 8:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:
– السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، تحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.
– نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
– مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
– مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
– منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
– تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.
– تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
– تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.
– تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر
– تحويل السير القادم من “السمرلند” – حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.
– من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.
– تحويل السير من تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح”.