لبنان | رابطة متقاعدي الثانوي وافقت على قطع حساب سنة 2020 ومشروع موازنة 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

وافقت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، بعد اجتماع عقدته اليوم، استهلته بالوقوف دقيقة صمت عن روح عضو الهيئة الإدارية عصام منصف وعضو الهيئة التأسيسية سعيد رحال، “بالإجماع على قطع حساب سنة 2020 ومشروع موازنة عام 2021 وإيداعها المراجع المختصة”.

وأطلع المجتمعون، بحسب بيان، على “كلمة رئيس الرابطة التي ألقاها في الإعتصام أمام وزارة التربية، وكذلك اطلعوا على المذكرة التي أعدها رئيس الرابطة وستقدم إلى رئيس الحكومة”. وتوقفوا “عند ضرورة تطبيق النظام الداخلي للرابطة بإجراءإنتخابات إدارية جديدة”، وأجمعوا على “عدم القدره الفعلية في ظل إجراءات كورونا على تأمين النصاب القانوني”.

واكدت الهيئة أنها “ستحدد موعدا للانتخابات في أول فرصة تتاح لذلك”.

وبعد الاجتماع، شارك المجتمعون في الاعتصام أمام وزارة التربية، ثم التقى وفد من الهيئة، بناء على موعد مسبق، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب.