لبنان | الجمعيات البيروتية ثمنت دور السعودية ودول الخليج في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر “ملتقى الجمعيات البيروتية” في بيان،”إن لبنان وأهله يئنون تحت واقع الاقتصاد المرير وأزمة الدولار وحجز مدخرات اللبنانيين وانعدام الاصلاحات وأزمات المحروقات والأدوية والكهرباء والطحين والتهريب، لكنه ما زال يستنشق الهواء ويعتاش عبر تحويلات أهله وأبنائه المقيمين في الخارج، وخصوصا في دول الخليج”.

أضاف: “إن لبنان الذي نتغنى به وكان منارة للشرق ومتقدما في كل الميادين أصبح معدما ومفلسا، والدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، أصبحت في مصاف الدول العظمى نتيجة الجهد والعمل الدؤوب، فحول أهل البادية صحراءهم إلى جنة، وحولنا نحن بلدنا لبنان من جنة إلى صحراء”.

وتابع: “إن اقتصادنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالدول العربية، والخليجية تحديدا، فهناك أسر لبنانية تقيم في الخليج وتعتاش منه هربت من لبنان بحثا عن لقمة عيش كريمة. ونحن نتمنى من قادة الدول العربية الشقيقة في الخليج ألا تحمل أهلنا وعائلاتنا المغتربين أوزار وتبعات كلام حفنة قليلة من اللبنانيين لا تمثل إلا نفسها، لا سيما أن جميع اللبنانيين يعلمون ويقدرون الدور الرعائي والأخوي الذي قامت به دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في كل الميادين الاقتصادية والمالية والاستشفائية والتربوية”.