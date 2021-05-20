لبنان | ترميم مبنى سرايا بعلبك التاريخي بتمويل من السفارة الإيطالية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

رمّم المبنى التاريخي لسرايا بعلبك من خلال مشروع بقيمة مليون يورو مموّل من التعاون الإيطالي ضمن برنامج التراث الثقافي والتنمية الحضرية (CHUD)، واليوم حضرت السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، حفل تسليم سرايا بعلبك للسلطات اللبنانية بحضور رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق.

يشكّل ترميم سرايا بعلبك جزءاً من التزام الحكومة الإيطالية الحفاظ على بعض المواقع الأثرية الكبيرة والمعالم التاريخية في لبنان وإعادة تأهيلها وترميمها. وساعد مشروع CHUD – الذي بلغت مساهمة إيطاليا فيه حتى الآن نحو 12 مليون يورو – على دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين جودة الحياة في المناطق المحيطة بالمشروع، وتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي اللبناني وإدارته في خمسة مدن من لبنان، وهي: طرابلس وجبيل وصيدا وصور وبعلبك.

كما نتج عن المساهمة الإيطالية والمساعدة الفنية على مر السنين مشاريع ترميم كبيرة، مثل مدفن صور وإعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت.