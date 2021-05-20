لبنان | عودة التوتر الى أوتوستراد يسوع الملك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ 26 دقيقة

بعد الاشكالات التي شهدها المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك صباحاً، بين محتجين من شبان المنطقة وركاب باصات سورية. عاد التوتر والإشكالات منذ بعض الوقت، حيث أدى رشق الشبان للباصات بالحجارة، إلى سقوط عدد من الجرحى وتكسير زجاجها. وتعمل وحدات من الجيش على الفصل بين الفريقين.

وكانت وقعت عدة إشكالات في مناطق مختلفة بسبب تجمع عدد من الباصات والسيارات تحمل سوريين يرفعون الأعلام السورية واعلام الحزب القومي السوري وصور رئيس النظام السوري، متوجهين للإقتراع في السفارة السورية في اليرزة.

ويشهد عدد كبير من المناطق اللبنانية وبشكل لافت تحركات لبعض الناشطين من بين اللاجئين السوريين لحث الاخرين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية والتصويت في السفارة في بيروت.

ويطالب بعض اللبنانيين والمسؤولين بترحيل كل اللاجئين السوريين الذين يؤيدون رئيس النظام السوري بشار الأسد ما داموا يهللون له وسينتخبوه.