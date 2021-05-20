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لبنان | محكمة هولندية تصدر حكماً على كارلوس غصن

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

كارلوس غصن

أمرت محكمة هولندية اليوم الخميس المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، بدفع أكثر من 6 مليون دولار لنيسان وميتسوبيشي.

وطلبت المحكمة من غصن سداد أجور لنيسان وميتسوبيشي بقيمة 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار) من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا “نيسان-ميتسوبيشي بي في” عام 2018.

وزعمت نيسان وميتسوبيشي، اللتان أطاحتا بغصن من منصب رئيس مجلس إدارة شركتيهما ومشروعهما المشترك بعد اعتقاله لسوء السلوك المالي في عام 2018، بأن غصن منح الأجور تعسفيا لنفسه، وذلك بحسب “رويترز”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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