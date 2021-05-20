لبنان | وزير الصناعة يمهّد الطريق لتصنيع “سبوتنيك” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حبّ الله مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ضمّ مدير المكتب في لبنان سعد صبره، ومسؤول الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عمر شعبان، مع صاحب ورئيس مجلس ادارة شركة “أروان” لتصنيع الدواء عبد الرزاق يوسف، ونائبة الرئيس رويدا دهام.

الهدف من الاجتماع هو تأمين تمويل لمصنع “أروان” للمضيّ قدماً في تصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيك” بعدما توصّلت “أروان” إلى اتفاق مع المؤسسة الروسية المصنّعة للقاح “غماليا” لهذا الغرض. وسبق لـ”أروان” و”غماليا” أن وقّعا اتفاقية سرية المعلومات (NDA).

شدد حبّ الله على “أهمية إتمام هذا المشروع المهمّ والحيوي للقطاع الصحي في لبنان، والمساهمة في إنتاج لقاح مضاد لوباء “كوفيد 19″ يسدّ حاجة السوق المحلية، كما يتمّ تصديره إلى الخارج”.

أبرز يوسف أهمية الاستثمار في تصنيع هذا اللقاح، مستبعداً وجود أيّ مخاطر في هذه العملية، وتمنّى على “مؤسسة التمويل الدولية” أن تساهم في التمويل بمبلغ عشرين مليون دولار تقريباً كقرض، يمهّد لشراء المواد الأوّلية والمباشرة في التصنيع. وردّ صبره مبدياً الاهتمام بالمشروع، مشيراً إلى أن “أولوية المؤسسة هي وضع المال في المكان المناسب”، معتبراً هذا المشروع من ضمن الأولويات. ووعد بدرس الملف، وتمّ التوافق على عقد اجتماع ثانٍ للمتابعة.