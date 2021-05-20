لبنان | نديم الجميل: من يريد مبايعة الاسد والتهليل له فليهلل في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 9 ثواني

غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على “تويتر”: “من يريد مبايعة الاسد والتهليل له فليهلل في سوريا.‏ العراضات ومواكب الدعم للأسد ما بتقطع بجونية ونهر الكلب وقطعا مش بالاشرفية”.

‏وأضاف: “الاستفزازات والعراضات مرفوضة… واذا النازح بدو يصوت ليلي كان السبب بنزوحه هيدا دليل كافي انو لازم يترك بلادنا ويرجع عند اللي هجرو”.

يأتي تصريح الجميل على وقع الاستفزاز الذي قام به اللاجئين السوريين في كافة المناطق اللبنانيين بعدما تجمعوا في الباصات والسيارات حاملين مكبرات الصوت منددين برئيس النظام السوري بشار الأسد الذي نكّل اللبنانيين.

كما وقعت عدة إشكالات منذ بعض الوقت على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك ونهر الكلب قرب جسر الهوليداي بيتش، بسبب تجمع عدد من الباصات والسيارات تحمل سوريين يحملون الأعلام السورية والحزب القومي السوري وصور الرئيس السوري، متوجهين للإقتراع في السفارة السورية في اليرزة.

وحصل الإشكال بينهم وبين عدد من الشبان في المنطقة، ووقع تضارب وتكسير عدد من السيارات. وتدخلت قوة من الجيش عملت على فض الإشكال وفتح الأوتوستراد، أكمل بعدها الموكب طريقه باتجاه اليرزة، وتسبب الإشكال بزحمة سير على المسلك.