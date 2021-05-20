لبنان | بالوثيقة – إليكم سعر بيع الدولار للمصارف المشاركة عبر تطبيق “Sayrafa”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد.

وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الجمعة في 21 أيار 2021 لغاية نهار الثلاثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. وسيتم تسوية هذه العملات نهار الخميس الواقع في 27 أيار 2021. تدفع الدولارات لدى المصارف المراسلة حصراً.