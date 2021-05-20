لبنان | بالوثيقة – “المركزي” يرد على صحيفة الأخبار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

ردّ مصرف لبنان على ما ورد في جريدة “الأخبار”. وقال “المركزي” في بيان: “نشرت جريدة الاخبار وكعادتها في إطار التهجم على مصرف لبنان واستهداف كل ما يقوم به ضمن حملات مبرمجة باتت مكشوفة الأهداف، تقريراً بعنوان “شراكة سلامة – ماريان الحويك تمتد إلى منصة الدولار: أموال المودعين لمشاريع لم تنفذ”، وتضمن مغالطات كبرى وتزويراً للحقائق.

وبناءً عليه يهم مصرف لبنان الـكيد على الآتي:

إن تمويل كل المشاريع المذكورة في التقرير المنشور إنما يأتي من تمويل خارجي ومصرف لبنان لم يدفع عليها دولاراً واحداً من أمواله أو من الاحتياطي بالعملات الأجنبية الموجود لديه، هذا الاحتياطي الذي يشكل ضمانة للمودعين اللبنانيين.

وفي التفاصيل فإن مشروعي “صيرفة” وBDLassis (ما أسموه مشروع Probo) تم بتمويل خارجي لمصلحة مصرف لبنان، أما مشروع العملة الرقمية فهة خاص وبتمويل خاص على أن يصب عند إنجازه والموافقة عليه في مصرف لبنان، مع الإشارة إلى أنه مشروع مؤجل حتى إشعار آخر بسبب الظروف الحالية التي يمرّ بها لبنان.

ويذكر مصرف لبنان أنه مهما اشتدت الحملات المأجورة ضده سيبقى يعمل لمصلحة جميع اللبنانيين من أجل إعادة الاستقرار المالي إلى البلد.

إن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان يطلب نشر هذا البيان في اول عدد سيصدر عن صحيفة الأخبار وفي نفس الصفحة التي نشر فيها التقرير.