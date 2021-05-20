لبنان | عون أشاد بالدور المميز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

نوه رئيس الجمهورية ميشال عون بـ”الدور الإنساني المميز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدول التي تشهد اضطرابات امنية والتضحيات التي يقدمها العاملون فيها لانجاز مهماتهم الدقيقة”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان وانتقاله لتولي رئاسة البعثة في سوريا، في حضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي ونائبة رئيسة البعثة باسمة طباجة. يشار الى أن سيمون كازابيانكا ايشليمان ستخلف مارتان في لبنان.

وأشاد الرئيس عون بـ”الجهود التي قام بها السيد مارتان خلال وجوده في الأعوام الأربعة الماضية، لا سيما في التخفيف من وطأة الازمات التي مر بها لبنان، خصوصا على صعيد ازمة النزوح السورية، الى الازمة الاقتصادية والاجتماعية وجائحة كورونا والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حيث قدمت البعثة دعمات فوريا لعمل فرق الإغاثة والمستشفيات التي تضررت والمراكز الصحية وغيرها”.

وأشاد رئيس الجمهورية بـ”التنسيق والتعاون القائمين بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، الامر الذي ساهم في تنظيم عمليات الإغاثة واسعاف المصابين وغيرها من المهام التي ينفذها المتطوعون في الصليب الأحمر اللبناني”.

وتمنى عون للسيد مارتان التوفيق في مهامه الجديدة والنجاح لخليفته التي ستصل الى بيروت قريبا.

بدوره، شكر مارتان الرئيس عون على التعاون الذي لقيه خلال وجوده في لبنان مع المسؤولين والمؤسسات والإدارات الرسمية والصليب الأحمر اللبناني ورئيسه الدكتور الزغبي وامينه العام جورج كتانة، متمنيا ان “يتجاوز لبنان الصعوبات التي يمر بها”.

وقدم مارتان لرئيس الجمهورية درع الصليب الأحمر الدولي، فيما قدم له الرئيس عون شعار رئاسة الجمهورية عربون تقدير وامتنان.