لبنان | ابي اللمع: وقاحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

رفض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي ابي اللمع عبر “تويتر” استفزاز الناس في الاحياء الداخلية والطرقات بهذه الوقاحة.

وقال: “شعارات وصور ونداءات واغان بمكبرات الصوت، في البلدان المحترمة منعوا اللاجئين السوريين من التصويت، فكيف في لبنان بعد ما فعله نظام الاحتلال هذا بشعبنا من قتل وخطف وتدمير لبلادنا؟ رحلوهم”.

يأتي تصريح أبي اللمع على وقع الاستفزاز الذي قام به اللاجئين السوريين في كافة المناطق اللبنانيين بعدما تجمعوا في الباصات والسيارات حاملين مكبرات الصوت منددين برئيس النظام السوري بشار الأسد الذي نكّل اللبنانيين.

كما وقعت عدة إشكالات منذ بعض الوقت على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك ونهر الكلب قرب جسر الهوليداي بيتش، بسبب تجمع عدد من الباصات والسيارات تحمل سوريين يحملون الأعلام السورية والحزب القومي السوري وصور الرئيس السوري، متوجهين للإقتراع في السفارة السورية في اليرزة.

وحصل الإشكال بينهم وبين عدد من الشبان في المنطقة، ووقع تضارب وتكسير عدد من السيارات. وتدخلت قوة من الجيش عملت على فض الإشكال وفتح الأوتوستراد، أكمل بعدها الموكب طريقه باتجاه اليرزة، وتسبب الإشكال بزحمة سير على المسلك.