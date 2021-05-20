لبنان | اهالي الطلاب في الخارج: إذلال حسين كوثراني أصابه بنوبة قلبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

أكدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، “ان فصول مؤامرة المصارف وبعض حراسها من الطبقة السياسية تتكشف يوما بعد يوم وتنفضح مخططاتهم الجهنمية المتسلطة على الطبقة الفقيرة في حرمانها من أبسط مقومات العيش ومن التعلم أيضا، ليكون أبناؤها وقودا لمشاريعهم وخدما يقدمون الطاعة لا أكثر ولا أقل”.

وأشارت في بيان اليوم، الى ان “ما حدث مع المرحوم حسين كوثراني في احد مصارف صيدا الذي لم يكتف برفض التحويل لإبنه الذي يدرس في أوكرانيا بل تعمد إلغاء حسابه وتحويله له عبر شيك مصرفي إمعانا في الإذلال، ما أصابه بنوبة قلبية أودت بحياته وجعل مستقبل إبنه في مهب الريح”.

وتقدمت الجمعية بأحر التعازي من عائلة الفقيد، ودانت “تصرف المصارف بهذه الطريقة الهمجية مع أبنائنا الطلاب، مستنكرة بشدة هذا الحادث المشين مع المرحوم حسين كوثراني”. كما أكدت وقوفها “الحازم مع تطبيق القانون 193 بحذافيره”، داعية “قضاء العجلة إلى البت بكل الدعاوى المقدمة ضد المصارف المتلكئة والمماطلة في التحويل ومحاسبة هذا المصرف الذي تسبب بوفاة أحد عملائه، واستغلال المصارف القانون الطالبي لتهريب 240 مليون دولار إلى الخارج وسوء علاقتها بأولياء الطلاب الذين تقدموا بدعاوى ضدها كونها تشترط عليهم التنازل عن الحقوق وإبراء ذمتها أولا، ودون أية ضمانات قانونية لهم، على أن يتم النظر بالطلبات بعد ذلك. وهذا ما ترفضه الجمعية رفضا قاطعا، مؤكدة تثبيت حقوق الطلاب قانونيا قبل أي تنازل، لأن مكر بعض البنوك يوجب الحذر”.