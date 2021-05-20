لبنان | “الليطاني”: لمنع قطعان المواشي رعي الأعشاب في جوار بحيرة القرعون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتباً الى كل من: وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، طلبت بموجبها التعميم على البلديات المجاورة لبحيرة القرعون بالتشدد بمنع قطعان المواشي من الشرب من مياه بحيرة القرعون ورعي الاعشاب في جوار البحيرة.

كما وتحميل اصحاب المزارع المسؤولية عن اي اضرار صحية تصيب المواشي او مستهلكي لحومها او البانها وحليبها، وكذلك المسؤولية عن تصدير المواشي التي يتم رعيها في نطاق بحيرة القرعون”.

في سياق منفصل، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان سابقاً، أن “المدعو ك. خليل تعدى على الاملاك النهرية والموارد البيئية على مجرى النهر في منطقة شحور، حيث عمد الى اقامة مزرعة ماعز واغنام في الاملاك النهرية متسببا بتلويث مجرى النهر بالاوساخ الناجمة عن المزرعة، إضافة الى رمي الاغنام النافقة في مجرى النهر”، مشيرة الى أنها “اتخذت الاجراءات القانونية في حقه وستعمد الى ازالة المزرعة بالكامل عن حرم النهر، بالاضافة الى تغريم الملوث والمتعدي”.