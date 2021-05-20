لبنان | بالفيديو والصورة – تحطيم سيّارة ترفع علماً سورياً في الأشرفية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

أقدم شبّان، في ساحة ساسين في الأشرفيّة، على تحطيم سيّارة كانت ترفع علماً سوريّاً، وقد حضرت القوى الأمنيّة الى المكان لمعالجة الإشكال.

تأتي هذه التحركات على وقع الاستفزاز الذي قام به اللاجئين السوريين في كافة المناطق اللبنانيين بعدما تجمعوا في الباصات والسيارات حاملين مكبرات الصوت منددين برئيس النظام السوري بشار الأسد الذي نكّل اللبنانيين.

كما وقعت عدة إشكالات منذ بعض الوقت على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك ونهر الكلب قرب جسر الهوليداي بيتش، بسبب تجمع عدد من الباصات والسيارات تحمل سوريين يحملون الأعلام السورية والحزب القومي السوري وصور الرئيس السوري، متوجهين للإقتراع في السفارة السورية في اليرزة.

وحصل الإشكال بينهم وبين عدد من الشبان في المنطقة، ووقع تضارب وتكسير عدد من السيارات. وتدخلت قوة من الجيش عملت على فض الإشكال وفتح الأوتوستراد، أكمل بعدها الموكب طريقه باتجاه اليرزة، وتسبب الإشكال بزحمة سير على المسلك.

ويشهد عدد كبير من المناطق اللبنانية وبشكل لافت تحركات لبعض الناشطين من بين اللاجئين السوريين لحث الاخرين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية والتصويت في السفارة في بيروت غداً.

ويطالب بعد اللبنانيين والمسؤولين بترحيل كل اللاجئين السوريين الذين يؤيدون رئيس النظام السوري بشار الأسد ما داموا يهللون له وسينتخبوه.