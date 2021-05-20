لبنان | مع إعطاء الضوء الأخضر للعمل بمنصة “الصيرفة”… إليكم دولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 ثانية

أعطى مصرف لبنان الضوء الأخضر للمصارف للمباشرة بالعمل في منصة “صيرفة” بدءاً من اليوم، في حين أنّ الصيارفة سبقوها اليها بدءاً من يوم أمس.

وسجّل سعر دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية 12800 ليرة بيع للصراف، و12950 ليرة شراء للدولار الواحد. في حين كان أمس عند متوسط 12750 ليرة. ليواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه خلال هذا الأسبوع رغم إطلاق منصة ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

الدولار، يأتي ذلك بعد استقراره الأسبوع الماضي بين 12400 ليرة و12800 ليرة.

ربط المصارف والصرافين بالشبكة التابعة لـ”صيرفة” قد يستغرق أياماً، ولا يزال سعر صرف المنصة غير معروف حتى اللحظة.