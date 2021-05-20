لبنان | مروج مخدرات ينشط حديثاً في منطقة ساحل المتن بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن مروج ينشط حديثاً في منطقة ساحل المتن. من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة من كشف هويته، ويدعی: س. س. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق وبحقّه خلاصة حكم بجرم السرقة.

بتاريخ 12-5-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دورياتها من توقيفه في محلّة الدكوانة، على متن سيارة نوع هيونداي.

بتفتيشه، ضُبِط بحوزته مبلغ مالي وهاتف خليوي. وضُبِطت في منزله -الكائن في الدكوانة- كمية من المخدرات مقسّمة في أظرفة وكبسولات، ومعدّة للترويج، وهي على الشكل الآتي:

/158/ غ. كوكايين.

/112/ غ. من مادّة باز الكوكايين.

/82/ غ. من مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات إلى عدد كبير من الزبائن على طول الأوتوستراد الممتد من نهر الموت وصولاً الى الضبيه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.