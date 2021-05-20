لبنان | قيومجيان: للبدء بأكثر من خطة لإعادة النازحين السوريين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر”: “زايدتم علينا بالامس تفضلوا رجعوهم اليوم. النازحون السوريون الذين ينتخبون بشار الأسد ويتظاهرون تأييدا له، يعني ما عندهم مشكلة سياسية أو أمنية أو قانونية تمنعهم من العودة الآمنة والكريمة الى بلادهم مع عائلاتهم”.

وأضاف: “ابدؤوا بهؤلاء. نطالب حكومة تصريف الاعمال بتفعيل عمل اللجنة الوزارية المنوط بها ملف النازحين والبدء فورا بتنفيذ أكثر من خطة موجودة لعودة هؤلاء، بينها خطة سبق وقدمتها باسم وزراء القوات اللبنانية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لكن لم يتم وضعها على جدول أعماله في أي جلسة”.

يذكر أن تغريدة قيومجيان جاءت على وقع التشنج الكبير الذي وقع اليوم جراء توجه النازحين السوريين إلى اليرزة للمشاركة في الانتخابات السورية.

وتقع عدة إشكالات بين اللبنانيين ونازحين سوريين الذين يتوجهون بالسيارات والباصات مع مكبرات الصوت المنددة برئيس النظاط السوري، وعمد بعض الشبان إلى إحراق العلم السوري على أوتوستراد نهر الكلب.