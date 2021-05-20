لبنان | بالفيديو والصور – تضارب وتكسير بين حافلات السوريين وعدد من الشبان على الأوتوستراد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 10:48 صباحًا

إشكال بين حافلات السوريين وعدد من الشبان

وقع إشكال منذ بعض الوقت على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك ونهر الكلب قرب جسر الهوليداي بيتش، بسبب تجمع عدد من الباصات والسيارات تحمل سوريين يحملون الأعلام السورية والحزب القومي السوري وصور الرئيس السوري، متوجهين للإقتراع في السفارة السورية في اليرزة.

وحصل الإشكال بينهم وبين عدد من الشبان في المنطقة، ووقع تضارب وتكسير عدد من السيارات. وتدخلت قوة من الجيش عملت على فض الإشكال وفتح الأوتوستراد، أكمل بعدها الموكب طريقه باتجاه اليرزة، وتسبب الإشكال بزحمة سير على المسلك.

وفي هذه الأثناء، الطريق مقطوعة بالكامل على أوتوستراد نهر الكلب ومحتجون يعترضون الباصات التي تقل سوريين متوجهين إلى السفارة السورية في اليرزة كما أفادت المعلومات عن تجمع كبير للنازحين السوريين في نقطة زوق مكايل.

ويشهد عدد كبير من المناطق اللبنانية وبشكل لافت تحركات لبعض الناشطين من بين اللاجئين السوريين لحث الاخرين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية والتصويت في السفارة في بيروت غداً.

ويطالب بعد اللبنانيين والمسؤولين بترحيل كل اللاجئين السوريين الذين يؤيدون رئيس النظام السوري بشار الأسد ما داموا يهللون له وسينتخبوه.

إشكال بين حافلات السوريين وعدد من الشبان

إشكال بين حافلات السوريين وعدد من الشبان

إشكال بين حافلات السوريين وعدد من الشبان