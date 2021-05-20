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لبنان | الدفاع المدني: 58 مهمة خلال 24 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد35):
* أعشاب (عدد30):
(م.جبل لبنان) (عدد9): ميروبا – دفون – كفردبيان – ضبية – وادي أغميد – حارة حريك – عينطورة.
وأشجار في : نبع الصفا – غبالة.
(م. لبنان الجنوبي) (عدد6): صور – القاسمية – العباسية – عنقون(2) – شرحبيل.
(م. النبطية) (عدد4): بنت جبيل – ابل السقي – الدوير – رويسات العلم.
(م. البقاع) (عدد5): قب الياس – الكرك – حي الميدان/زحلة – رياق – لبايا.
(م.بعلبك الهرمل) (عدد6) : حدث بعلبك – الهرمل(2) – بيت شاما.
وأشجار في الشربين.
وقمح في تمنين التحتا.

* سيارات (عدد4) : عينطورة – بر الياس – شاحنة في بعلبك – فان في العبادية.
* مختلف (عدد1) : قمح في راشيا الوادي.

– نقل وإسعاف (عدد22) :
* حوادث (عدد19): شارع معوض – كفرياسين – برج البراجنة – برج المر – الغبيري – كفرشيما – حارة حريك – بربور – العدرا – كركول الدروز – ساقية الجنزير – رياق – جل الديب – المنصورية – عائشة بكار – الحمرا – الكولا – الشويفات – طريق الجديدة.
* حوادث سير (عدد3) : وسط بيروت ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد المتن السريع ونقل جريح الى المستشفى – بشارة الخوري ونقل جريحة الى المستشفى.

– خدمات عامة (عدد1) : حمانا.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية :58 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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