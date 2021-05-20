لبنان | أهالي ضحايا المرفأ: ضغطنا لايقاف حفل الليونز في حرم المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت لجنة أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت في بيان أنها تلقت “بمزيد من الأسى خبر رعاية رئيس الجمهورية ميشال عون حفلا لجمعية اندية اللوينز التي لم يخجل حاكمها جان كلود سعادة من الرقص على دماء وأشلاء شهدائنا في حرم مرفأ بيروت، الأمر الذي نشجبه وندينه بشدة ولن نقبل بحصوله على الإطلاق”.

أضاف البيان: “لقد تم ايقاف العمل ليلا تحت ضغطنا وتهديدنا باقتحام المرفأ وتحطيم معداتهم وهو الامر الذي لا يزال قائما في أي لحظة في حال التفكير باستمرار هذا العمل المشين والمهين لاهالي ضحايانا وسيكون لنا وقفة احتجاجية وتهديدية صباح يوم الخميس الساعة 9 على البوابة الرقم 3 وقد نضطر لاستعمال القوة لانهاء هذه المهزلة المسخرة”.

وطالبوا رئيس الجمهورية وحاكمية جمعية اللوينز بالاعتذار لعوائل الشهداء تلافيا لتفاقم الأمور”.

يذكر أنه في مسرح الجريمة سمحت السلطات اللبنانية لنادي الليونز باقامة مؤتمره السنوي، وتم تشييد مسرح في منطقة انفجار المرفأ برعاية رئيس الجمهورية. وأعلن الاهالي انهم سيمنعون اقامة المؤتمر والحفل.