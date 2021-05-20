لبنان | “الأحرار”: اذا فاز من يعتبره النازحون طاغية ما الجدوى من بقائهم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

عقد المجلس الاعلى لحزب الوطنيين الاحرار اجتماعه الاسبوعي عن بعد، برئاسة امينه العام بيار جعاره وحضور الاعضاء، وكان عرض للاوضاع الراهنة والمستجدات.

وأكد المجتمعون في بيان “جهوزية الامانات وفروع المناطق لجهة التضامن الاجتماعي في غياب اي تدابير للدولة، بل تلهي بقذف المسؤوليات وتضييع الوقت بالمراسيل”.

ورأوا أن “تأليف الحكومة اصبح صعب المنال لدى السلطة كما حال الرغيف لدى المواطن، اذ بات هم اللبناني تأمين رزقه ودوائه، فالأجور لا قيمة لها والأسعار في ارتفاع متواصل، دون ان ننسى غلاء المحروقات بين ليلة وضحاها كأن رفع الدعم قد حصل” .

وتناولوا موضوع النازحين السوريين والاستحقاق الرئاسي، وسألوا “اذا فاز في الانتخابات من يعتبره النازحون طاغية فما الجدوى من بقائهم في لبنان؟ اليست عودتهم الى بلادهم أفضل لحياة أرقى وفرصة لعيش كريم؟”، ورأوا أنه “ممنوع انتخاب بشار الأسد والبقاء على الأرض اللبنانية”.