لبنان | مصلحة النقابات في “القوات”: كفوا عن المتاجرة بلقمة عيش اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 59 ثانية

أوضحت مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” أن “بعد التأخر الفاضح الذي مارسه الإتحاد العمالي العام منذ بدء الإنهيار لغاية تاريخه، أطل علينا ببيان أقل ما يقال فيه أنه شعبوي، بعيد من الواقع، وأقرب إلى الخيال ونجوم السماء”.

وأضافت في بيان: “إن التشديد في بيان (الاتحاد العمالي العام) على عبارة (حكومة وطنية)، وتبني هذا الطرح، ليس سوى نسف لكل أحلام الشعب اللبناني الطامح إلى تغيير حقيقي يقضي بالتخلص من حكومات الوحدة الوطنية التي أودت بالبلاد إلى الهاوية، كما وأن التلطي خلف شعار رفض رفع الدعم هو بقصد القضاء على ما تبقى من أموال المودعين، وقتل أي أمل بالإنقاذ. كل ذلك من دون التطرق إلى الأسباب الحقيقية والمعالجات اللازمة التي بات يعرفها القاصي والداني، وهي وجود حكومة مستقلة تكسب ثقة المجتمعين العربي والدولي، حكومة قادرة على التواصل مع الجهات المانحة لتوفير شبكة أمان إجتماعي، وبالتالي تشكل درعا واقيا للعمال والمواطنين على حد سواء”.

وتابع بيان القوات: “إن التغاضي عن الدعم المهدور تهريبا عبر الحدود لإنعاش اقتصاد نظام متهالك على حساب لقمة عيش اللبنانيين والإمعان بذلهم، يشكل جريمة موصوفة بحق شعب بأكمله، جريمة سيكتبها التاريخ على صفحاته السوداء بحبر الخضوع والإنكار. والإستمرار في سياسة غرس الرؤوس في الرمال، ومحاولة الإلتفاف على الحلول الحقيقية، لن تطعم جائعا أو تشبع رضيعا أو تداوي مريضا”.

وختم: “ارحموا من إئتمنتم على تمثيلهم، وكفوا عن المتاجرة بلقمة عيش اللبنانيين والمقامرة بأمنهم والمغامرة بمستقبلهم واستقرارهم الإجتماعي، حتى يبقى في الأفق بصيص أمل لقيامة وطن وخلاص شعب وبناء دولة باتت أشلاء”.