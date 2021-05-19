لبنان | محفوض: “روحة بلا رجعة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

غرّد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر “تويتر”: “تحذير للمرة الثانية للسوريين المتواجدين على أرض لبنان عندما ستقترعون بدمائكم زحفًا أو دبدبة أو خنوعاً ترهيباً أو تخويفاً أو ترغيباً لرئيسكم الى الأبد بشار الأسد حاولوا قدر الإمكان أن تتأبطوا بحقيبة مقتنياتكم وأغراضكم كي تتابعوا سيركم من السفارة مباشرة باتجاه الشام… وروحة بلا رجعة”.

يذكر أن لبنان سيكون على موعد يوم الخميس مع زحف للنازحين السوريين إلى مقرّ السفارة السورية في اليرزة للتصويت للرئيس بشار الأسد في مشهد سيستعيد ما حصل قبل سنوات، حيث شهدت المنطقة المحيطة بالسفارة حشوداً للسوريين الموجودين في لبنان تسبّبت بإقفال المنطقة وطريق بيروت الشام.

وتحضيراً لهذه الانتخابات عملت أحزاب وقوى سياسية مؤيّدة للأسد لدفع السوريين للتوجّه إلى السفارة لإظهار حجم التأييد له، مترافقة مع حملات داعمة للرئيس السوري في مناطق عديدة في البقاع الشمالي أو في جبل محسن في طرابلس حيث نُظّمت مسيرات لافتة رفعت صور بشار الأسد وهتفت بحياته ودعماً لانتخابه.