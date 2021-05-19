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لبنان | تحصين المجتمع والحدّ من تداعيات الانهيار بين جنبلاط ووهاب

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 6:27 مساءً

جنبلاط وهاب

التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات العامة، والتأكيد على أهمية التواصل تحديدًا في هذه المرحلة الصعبة على كل المستويات، التي تتطلّب تضافر الجهود من أجل تحصين المجتمع والحدّ قدر الإمكانات المتاحة من تداعيات الانهيار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان.

يذكر أن لبنان يمرّ بأزمات متتالية لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقداتها لأكثر من 85% من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه.

وقفزت أسعار الوقود في لبنان على نحو كبير مع سريان شائعات برفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية والغذائية مع صعود الدولار.

ودخلت أزمة نقص المحروقات على خط الأزمات المتفاقمة التي يعيشها الشعب اللبناني، نتيجة لخطة حكومية لم يحدد بعد موعد تنفيذها لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والغذائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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