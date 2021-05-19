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لبنان | عون وقع مرسوم تعيين عكر وزيرة للخارجية بالوكالة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 05:10 مساءً - منذ 30 دقيقة
ميشال عون

ميشال عون

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم، المرسوم الرقم 7770 تاريخ 19 أيار 2021، المتعلق بتعديل في المرسوم الرقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)، وقضى بتعيين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة.

من جهة اخرى، وبعد طلب وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه قبول اعفائه من مسؤولياته ومهامه كوزير للخارجية والمغتربين، وبعد التشاور بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، طلب الى الوزيرة عكر المباشرة بمهامها كوزيرة للخارجية بالوكالة إضافة الى مهامها الاصلية كنائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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