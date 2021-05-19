لبنان | رسالة من نواب في الكونغرس إلى بلينكن حول لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 05:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

وجّه نواب في الكونغرس الاميركي رسالة الى وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن، يحثونه من خلالها على اتخاذ ٤ تدابير من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان ومساعدة الشعب اللبناني في ظل الازمة المعيشية الخانقة.

الرسالة التي نشرتها صفحة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على تويتر، جاءت بعنوان “نحث الولايات المتحدة على إجراء سريع وهام “. وتضمّنت التغريدة “رسالة موقعة من 24 نائباً يدعون فيها الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة مع الشركاء الدوليين لمعالجة أزمة لبنان المتفاقمة ومنع المزيد من عدم الاستقرا”ر.

ودعا النواب الذين وقّعوا على الرسالة، إلى عقد اجتماعات مع شركاء لبنانيين “متشابهين في التفكير” لتنسيق برنامج المساعدة المالية، تقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للفئات الأكثر ضعفاً، تقديم مساعدة إضافية للجيش اللبناني، وإجراء تحقيق محايد في إنفجار مرفأ بيروت، وذلك بحسب “المركزية”.