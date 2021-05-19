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لبنان | اطلاق صواريخ من جنوب لبنان واسرائيل ترد

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 5:07 مساءً

اطلاق صواريخ - ارشيفية

تحدث الاعلام الاسرائيلي بعد ظهر اليوم عن اطلاق ٤ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وافادت “رويترز” نقلا عن موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي ان صفارات الإنذار دوت للتحذير من الصواريخ في شمال إسرائيل إلى الشرق من مدينة حيفا.

واشارت معلومات أولية الى إطلاق صواريخ من محيط بلدة صديقين جنوبي لبنان.

وسقط أحد الصواريخ التي جرى إطلاقها في حيفا، وسقط اثنان في البحر، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.

وفي المقابل رد العدو الاسرائيلي باطلاق قذائف على مكان اطلاق الصواريخ، كما يحلق في هذه الاثناء طيرانه بشكل مكثف في أجواء جنوب لبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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