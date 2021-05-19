لبنان | دعوة من الجيش اللبناني… تزامناً مع الانتخابات الرئاسية السورية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 05:10 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20/5/2021 واعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً ستجري الانتخابات الرئاسية السورية، وسيقوم الناخبون السوريون القاطنون في لبنان بالتوجه للاقتراع داخل سفارة بلادهم في اليرزة بالقرب من وزارة الدفاع الوطني، لذلك تتخذ قيادة الجيش إجراءات أمنية وتدابير على طريق الشام في المنطقة الممتدة من الصياد وصولاً حتى الجمهور، وتدعو المواطنين إلى التقيد بتوجيهات القوى الأمنية تجنباً للازدحام في المكان والزمان المذكورين.