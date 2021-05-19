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لبنان | مصلحة الليطاني: اجراءات قانونية في حق متعد على مجرى النهر

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ 7 ثواني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “المدعو ك. خليل تعدى على الاملاك النهرية والموارد البيئية على مجرى النهر في منطقة شحور، حيث عمد الى اقامة مزرعة ماعز واغنام في الاملاك النهرية متسببا بتلويث مجرى النهر بالاوساخ الناجمة عن المزرعة، إضافة الى رمي الاغنام النافقة في مجرى النهر”، مشيرة الى أنها “اتخذت الاجراءات القانونية في حقه وستعمد الى ازالة المزرعة بالكامل عن حرم النهر، بالاضافة الى تغريم الملوث والمتعدي”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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