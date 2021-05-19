لبنان | تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

تداول اسم وزيرة الدفاع زينة عكر منذ ساعات الصباح الأولى كمرشحة أولى لحقيبة الخارجية، وذلك بعد تقديم الوزير شربل وهبه، اليوم، كتابا للرئيس ميشال عون بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية، وذلك بعد تصريحاته المسيئة للملكة العربية السعودية وما تبعها من ردات فعل مناهضة لتصريحاته العنصرية، وبعد تردد الوزيرة عكر في الموافقة على تسلم حقيبة الخارجية، أُعلن منذ قليل موافقتها على استلام منصبها الجديد، وعلى الفور أرسل المرسوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا .