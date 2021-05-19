لبنان | توقيفات جديدة بشحنة الكابتاغون وتعاون سعودي – لبناني لتعقب أعضاء الشبكة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 2:26 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن التحقيقات في ملف شحنة الكابتاغون المخدرة، المهربة الى المملكة العربية السعودية عبر مرفأ بيروت “أسفرت حتى الآن عن توقيف شخصين آخرين ليرتفع عدد الموقوفين فيها إلى أربعة لبنانيين وسوريين”. وأكد مصدر قضائي بارز مطلع على الملف، أن “التحقيق يسير بوتيرة جيدة ويشهد تقدما ملموسا وتحقيقات مكثفة لكشف جميع أعضاء الشبكة المتورطين في هذه الصفقة، ومن يقف خلفهم ويؤمن لها الغطاء، كما يركز على كيفية نجاح أفراد الشبكة بإخراج الشحنة من المرفأ دون ضبطها، وهل ثمة تواطؤ من مسؤولي التفتيش أم أن الأمر مجرد إهمال وتقصير”، لافتا الى أن “سبعة أشخاص آخرين من الجنسيتين اللبنانية والسورية صدرت بحقهم بلاغات بحث وتحر، بعد توفر معطيات عن ضلوعهم بالعملية، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقبهم”.

وتحدث المصدر القضائي ل”صوت بيروت أنترناشونال” عن “تعاون وثيق وعلى مستوى عال بين السلطات السعودية واللبنانية لتبادل المعلومات، لجلاء كل ملابسات القضية والمتورطين فيها، وما إذا كان ثمة شحنات أخرى أخرى خرجت من لبنان الى السعودية أو دول عربية أخرى في أوقات سابقة، وضروري معالجة أي ثغرات في هذا المجال”.