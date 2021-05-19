لبنان | مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان: لاجراء الانتخابات في مواعيدها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان انها عقدت اجتماعا اليوم في بيروت “لتقييم الاوضاع في البلاد، آخذة في الاعتبار استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان منذ انعقاد آخر اجتماع للمجموعة في اذار 2021 والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات اللبنانية في معالجة الازمات المتعددة، فضلا عن تزايد معاناة الشعب اللبناني”.

واشارت، في بيان، الى ان اعضاء مجموعة الدعم الدولية أعربوا عن “الاسى ازاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة، لا سيما في ظل مرور تسعة اشهر على استقالة الحكومة الاخيرة، واكثر من ستة اشهر على موافقة مجلس النواب على تكليف رئيس لمجلس. ومجددا، دعت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين الى تنحية خلافاتهم جانبا من اجل المصلحة الوطنية والا يتأخروا اكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وعلى تنفيذ الاصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها. ان مسؤولية تفادي ازمة تقع على عاتق القادة اللبنانيين”.

كما دعت مجموعة الدعم الدولية الى “اجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظا على ديموقراطية لبنان في سياق ازمته المستمرة، وحثت جميع السلطات اللبنانية المعنية على البدء بالاعمال التحضيرية في الوقت المناسب وفقا للجدول الزمني المحدد للانتخابات. كما حثت على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتخفيف الاثر الاجتماعي والاقتصادي لاي تغييرات تطرأ على برنامج الدعم الوطني”.

وأكدت المجموعة موقفها الموحد في دعمها الثابت والمستمر للبنان ولشعبه.