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لبنان | بخاري: ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين لا أساس له من الصحة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 12:31 مساءً

السفير السعودي وليد بخاري

دعا سفير المملكة العربية وليد بخاري في دردشة مع الصحافيين، إلى أن “يطمئن الجميع، لأن كل ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين عن أراضيها لا أساس له من الصحة”.

وأشار إلى أنه “في خضم حرب الخليج لم ترحل بلاده أحداً عن أراضيها، لأن المملكة بنيت على أسس إنسانية. وأعطى مثالاً على ذلك أنه عندما توجه إلى المملكة لتلقي لقاح ، وجد عائلات لبنانية تنتظر دورها قبله، بعد أن سجلت أسماءها وهو شيء أسعده لأن الدولة لم تفرّق بين مواطن ومقيم، لا بالنسبة إلى الانتظار في الدور ولا بالنسبة لنوع اللقاح”.

ورأى أن “ما أكسب المملكة احترام المجتمع الدولي، ان لديها لغة وخطاباً سياسياً واحداً في العلن وفي السر”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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