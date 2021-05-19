لبنان | بجرم مخالفة المسؤوليات الوظيفية… إخبار ضد شربل وهبه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تقدم المحامون محمد زياد جعفيل، وليد حدرج، ميشال فلاح، جهاد أبو عمو، محمد صفصوف، باسم حمد، عبد العزيز جمعة و نور الدين البعلبكي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه بجرم مخالفة المسؤوليات الوظيفية، إضافة الى الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية وتعكر صفو علاقات لبنان مع الدول العربية.

وقد تم قبول الإخبار وسجل برقم 3201/م/2021 تمهيدا لإحالته على المرجع المختص والتحقيق.