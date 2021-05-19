لبنان | وزارة السياحة تقر استيفاء تعرفة الفنادق بالعملة الاجنبية بالنسبة للسياح… ماذا عن اللبنانيين؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 10:31 صباحًا

أقرت وزارة السياحة تعرفة الفنادق بالعملة الأجنبية بالنسبة للسياح الأجانب الوافدين إلى لبنان، وبالليرة اللبنانية بالنسبة للمواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان، وذلك تعزيزا للسياحة الوافدة والسياحة المحلية، وتفعيلا للاقتصاد الوطني من خلال رفده بالعملات الأجنبية، وتحصينا لمقومات السياحة المحلية للمواطنين من خلال دفع أجرة الفنادق بالليرة اللبنانية.

ويعمل بموجب هذا التعميم اعتبارا من تاريخه وستتولى الضابطة السياحية- دائرة الشكاوى والشرطة السياحية متابعة تطبيقه.